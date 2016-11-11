Палеонтологи обнаружили в Китае необычного "грязного дракона"

Похожий на птицу динозавр погиб примерно 66-72 миллиона лет назад.
Новый вид динозавра получил название Tongtianlong limosus – "грязный дракон по дороге в небеса". Это название полностью отражает находку, поскольку камень, в который превратилась трясина, сохранил положение раскинутых передних конечностей и шеи животного, вытянутой ради последнего глотка воздуха.
По мнению исследователей, динозавр погиб примерно 66-72 миллиона лет назад, а кислая среда болота, почти лишенная кислорода, позволила останкам сохраниться на удивление хорошо. Ученые отнесли двуногого ящера к подотряду овирапторозавров, близких предкам птиц: они были покрыты перьями, лишены зубов и пользовались острыми клювами.
Как и у некоторых других динозавров этой группы, у "грязного дракона" имелся костный вырост на голове – возможно, как и некоторым современным птицам (например, казуарам), он помогал привлекать самок.
Ранее исследователи заявили о том, что Tyrannosaurus rex, обитавший в конце мелового периода, является инвазивным видом и прибыл в Северную Америку из Азии в конце эпохи динозавров.Naked Science