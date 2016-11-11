Палеонтологи обнаружили в Китае необычного "грязного дракона"

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Похожий на птицу динозавр погиб примерно 66-72 миллиона лет назад.

Похожий на птицу динозавр утонул в болоте Naked Science

Палеонтологи обнаружили в болоте останки неизвестного вида динозавра . Некогда топкая грязь болота сохранила даже позу ящера, который отчаянно пытался из нее выбраться. О находке исследователи сообщили в журнале Scientific Reports.

Новый вид динозавра получил название Tongtianlong limosus – "грязный дракон по дороге в небеса". Это название полностью отражает находку, поскольку камень, в который превратилась трясина, сохранил положение раскинутых передних конечностей и шеи животного, вытянутой ради последнего глотка воздуха.

По мнению исследователей, динозавр погиб примерно 66-72 миллиона лет назад, а кислая среда болота, почти лишенная кислорода, позволила останкам сохраниться на удивление хорошо. Ученые отнесли двуногого ящера к подотряду овирапторозавров, близких предкам птиц: они были покрыты перьями, лишены зубов и пользовались острыми клювами.

Как и у некоторых других динозавров этой группы, у "грязного дракона" имелся костный вырост на голове – возможно, как и некоторым современным птицам (например, казуарам), он помогал привлекать самок.

Naked Science

Ранее исследователи заявили о том, что Tyrannosaurus rex, обитавший в конце мелового периода, является инвазивным видом и прибыл в Северную Америку из Азии в конце эпохи динозавров.