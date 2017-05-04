Палеонтологи обнаружили в Китае динозавра с "птичьими" перьями

По мнению ученых, динозавр умел летать.

Динозавр обитал на Земле около 125 миллионов лет назад

Палеонтологи обнаружили на севере Китая останки динозавра , который был покрыт "птичьими" перьями и, предположительно, умел летать. О находке исследователи сообщили в журнале Nature Communications.

Останки динозавра были обнаружены во время исследования отложений мелового периода возрастом около 125 миллионов лет. Динозавр принадлежал к числу троодонов — средних по размеру хищных ящеров, являющихся ближайшими родичами птиц. Его длина составляла около метра без учета перьев, а масса — примерно три килограмма.

По словам ученых, обнаруженное существо больше напоминало крупную птицу, чем типичных динозавров. Главной необычной чертой этого троодона являются его перья. Изучив их отпечатки, ученые пришли к выводу, что перья этого динозавра были короче с одной стороны, чем с другой. Подобная структура пера была совершенно нехарактерной для других оперенных динозавров и считалась одной из определяющих черт современных птиц, умеющих летать.

Пока что ученые не могут сказать, умел ли динозавр, получивший название Jianianhualong tengi, летать, или он использовал хвост и крылья для замедления падения с деревьев или холмов, или для разгона и торможения при погоне за очередной жертвой.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.