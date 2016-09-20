Палеонтологи обнаружили в Калифорнии необычный череп мамонта

Возраст находки составляет около 13 тысяч лет.

Возраст находки составляет около 13 тысяч лет

Палеонтологи обнаружили на острове Санта-Роза практически полностью сохранившийся череп мамонта. Интересным в данном случае является то, что череп датируется периодом 13 тысяч лет назад, когда, как считалось, мамонты сохранились только в редких убежищах в Арктике, сообщается на сайте NPS.

На континенте, расположенном не так далеко от Санта-Розы, миллионы лет обитали Mammuthus columbi, которые могли перейти небольшой перешеек, отделявший остров около 150 тысяч лет назад. Здесь мамонты быстро превратились в карликовых Mammuthus exilis, которые обитали на островах Чаннел до 12 тысяч лет назад. Но найденный череп слишком мал для представителей первого и слишком велик для представителей второго вида.

Объяснений может быть два: либо это детеныш M. columbi, либо некая переходная форма между теми и другими. И ученые склоняются ко второму варианту, поскольку бивни у мамонта были вполне "взрослые", 1,4-метровые и загнутые, тогда как у молодого мамонта они были бы короче и более прямыми.

Вместе с тем, на данный момент исследователи не могут объяснить, откуда такой мамонт мог взяться на острове 13 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось о том, что ученые планируют возродить мамонтов. Ученые почти завершили работу по составлению "генетической карты" мамонта, и предполагают, что через 30-50 лет им удастся возродить животное, вымершее более 10 тысяч лет назад.