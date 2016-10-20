Открыт новый вид обезьян, которые изготавливают каменные орудия труда

Чернополосые капуцины изготавливают орудия труда, похожие на те, которые использовались древними предками человека.

Капуцины способны изготавливать орудия труда

Ученые заявили о том, что бразильские обезьяны капуцины способны "случайно" изготавливать орудия труда, похожие на те, которыми пользовались предки человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature.

Авторы исследования заметили, что капуцины часто посещают склоны холмов и гор, где есть легкодоступные камни. Капуцины берут эти камни и методично бросают их вниз со склона или оббивают их об другие булыжники.

В результате камни раскалываются на множество щеп, напоминающие примитивные орудия труда, которые находили рядом с останками Человека умелого и некоторые австралопитеков. Исследователи зафиксировали в общей сложности 100 случаев подобного поведения с камнями.

Вместе с тем, обезьян интересуют не орудия труда, которые получаются в результате подобных манипуляций, а соли и микроэлементы, которые содержатся внутри раскалываемых камней. Соответственно, капуцины никогда не использовали орудия труды "по прямому назначению".

По мнению исследователей, артефакты, которые ранее считались однозначным доказательством эволюции человека, могли появиться схожим путем.

"Наше открытие не означает, что первые образцы орудий труда, найденные в древних породах в Восточной Африке, не были сделаны нашими предками. С другой стороны, оно заставляет нас задуматься о том, как возникла традиция изготовлять орудия труда, и порождает сомнения в том, что для их создания был необходим высокий уровень когнитивного развития и особая анатомия рук", — заявил Томос Проффитт из Оксфордского университета.

Ранее ученые провели эксперимент, в рамках которого доказали, что животные с большим размером мозга по отношению к массе тела обладают более высоким интеллектом.