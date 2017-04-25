Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс запустил сайт новостей без фейков

По словам Уэйлса, сайт будет создаваться "людьми для людей".

Джимми Уэйлс запустил новостной сайт

Один из основателей "Википедии" Джимми Уэйлс создал новостной сайт, призванный бороться с фейковыми новостями. Как сообщает The Verge , сайт, который получил название, WikiTribune объединит профессиональных журналистов и сообщество читателей для создания новостей.

Сайт будет финансироваться за счет краудфандинга, на нем будут публиковаться новости, которые затрагивают широкое поле интересов: от политики США до новинок технологий. Журналисты WikiTribune будут указывать источники информации, а также выкладывать в открытый доступ материалы, которые были использованы в работе, например, расшифровки или аудиозаписи интервью.

"WikiTribune – новостной сайт, который создается людьми и для людей", - заявил Уэйлс. Он также подчеркнул, что раздумывал над идеей создания подобного сайта долгое время, но окончательное решение принял после Brexit и победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Ранее стало известно, что в немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками. В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.