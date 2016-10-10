Опубликованы первые снимки с фотокамер новых смартфонов Google

В Pixel и Pixel XL матрица разрешением 12,3 мегапикселя.

В начале октября состоялась официальная презентация смартфонов компании Google - Pixel и Pixel XL.

В списке достоинств нового смартфона — камера 12,3 мегапикселя, стабилизация видео с помощью гироскопа, диафрагма f/2.0, двухтоновая вспышка и система лазерного автофокуса.

Сайт Phandroid опубликовал подборку официальных фото с нового смартфона.

Недавно спортивный фотожурналист Дэвид Клито на соревнованиях по американскому футболу между командами "Титаны" и "Викинги" вместо зеркальной камеры использовал iPhone 7 Plus, презентация которого состоялась 7 сентября в Сан-Франциско.