Опубликованы лучшие фотографии года, сделанные с помощью светового микроскопа

Фотографы показали глаза паука, хоботок бабочки и зернышко цветка в многократном увеличении.

Жюри международного конкурса микрофотографии Nikon Small World опубликовали шорт-лист из 75 фотографий финалистов. Авторы присылают на этот конкурс снимки, сделанные с помощью светового микроскопа. Фотографы показывают такие детали живой природы, которые человеческий глаз не может видеть без специального оборудования.

Победитель конкурса получит денежную премию и комплект фототехники. Результаты станут известны в конце октября.

Nikon Small World был учрежден еще в 1972 году и проводится уже в 42-й раз. По словам его организаторов, главная цель конкурса — отметить усилия всех фотографов, занимающихся микрофотосъемкой.

Недавно были обнародованы результаты фотоконкурса The Epson International Pano Awards. Победа досталась американскому фотографу Алексу Норьеге за зимние пейзажи.