Опубликованы архивные снимки рентгеновской обсерватории "Чандра"

Исследователи представили шесть новых снимков из архива обсерватории.

NASA опубликовало снимки обсерватории "Чандра"

Ученые опубликовали архивные снимки рентгеновской обсерватории "Чандра" , которая была запущена в 1999 году. Как сообщается на сайте NASA , на шести изображениях представлены снимки, выполненные в разных частях электромагнитного спектра, в частности, видимом и инфракрасном свете.

Представленные снимки являются небольшой частью данных, которые хранятся в архиве обсерватории. На первом снимке изображен объект под названием Westerlund 2 – кластер молодых звезд, возраст которых составляет около двух миллионов лет. Кластер располагается на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли.

На втором изображении можно увидеть рентгеновские лучи (помечены голубым) радиогалактики 3C31, кроме того, в центре заметен джет, который выходит из центра галактики NGC 383. В центре третьего изображения размещен пульсар PSR J1509-5850, который располагается на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. На снимке пульсар заметен в виде белого пятна, от которого отходят два потока радиоизлучения.

На четвертом снимке можно увидеть объект CTB 37A - остатки сверхновой звезды, которая располагалась на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли. Пятый снимок содержит в себе изображение сливающегося галактического кластера Abell 665, ударная волна в котором является одной из сильнейших во Вселенной. На шестом же снимке располагается кластер галактик, который получил название "Зубная щетка" из-за внешнего сходства с этим инструментом.

NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.