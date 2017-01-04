Опубликовано видео испытаний беспилотного такси в Китае

EHang 184 выполнен по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора.
EHang 184 выполнен по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора. Эти моторы приводят смотрящие вверх и вниз воздушные винты. Как ожидается, полноценное такси сможет перевозить пассажиров массой до ста килограммов. Полностью электрический аппарат сможет развивать скорость до ста километров в час и находиться в воздухе до 23 минут.
В июне прошлого года компания Google начала испытание прототипа самоуправляющейся машины на улицах города Маунтин-Вью в Калифорнии. Машина рассчитана на полностью самостоятельное управление, поэтому в ней не предусмотрено наличие руля и педалей.N+1