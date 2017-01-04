Опубликовано видео испытаний беспилотного такси в Китае

EHang 184 выполнен по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора.

Аппарат может находиться в воздухе до 23 минут N+1

Китайская компания EHang представила видео летных испытаний перспективного пассажирского беспилотного такси EHang 184. Как отмечает N+1, испытания были проведены спустя год после того, как компания заявила о том, что будет заниматься разработкой беспилотных такси.

EHang 184 выполнен по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора. Эти моторы приводят смотрящие вверх и вниз воздушные винты. Как ожидается, полноценное такси сможет перевозить пассажиров массой до ста килограммов. Полностью электрический аппарат сможет развивать скорость до ста километров в час и находиться в воздухе до 23 минут.

В июне прошлого года компания Google начала испытание прототипа самоуправляющейся машины на улицах города Маунтин-Вью в Калифорнии. Машина рассчитана на полностью самостоятельное управление, поэтому в ней не предусмотрено наличие руля и педалей.