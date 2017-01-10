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Опубликовано официальное видео с новым смартфоном Nokia

10 января в 12:32

Устройство будет оснащено дисплеем диагональю 5,5 дюйма.

nokia 6
Nokia 6 будет доступна только для китайского рынка
Компания HMD представила видео с новым смартфоном Nokia 6 для китайского рынка. Как сообщает Digital Trends, устройство будет оснащено дисплеем диагональю 5,5 дюйма и будет поставляться в полностью алюминиевом корпусе.

Кроме того, известно, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 7.1. Оперативная память устройства составит четыре гигабайта, а объем встроенного хранилища – 64 гигабайта. Работать смартфон будет под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 430 и будет оснащено портом USB 2.0.

Разрешение основной камеры устройства составит 16 мегапикселей, а фронтальной - 8.

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Ожидается также, что весной Nokia представит несколько смартфонов, среди которых будет и бюджетный Nokia D1C, который получит 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 гигагерца. Также он будет оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти. Однако информации о диагонали экрана, его разрешении, а также о камерах устройства на данный момент нет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги смартфон устройство Nokia
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