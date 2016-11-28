Опубликован снимок загадочного "лабиринта" на Марсе

Размеры блоков лабиринта составляют 5 – 20 километров.

На Марсе обнаружен загадочный "лабиринт" NASA

Европейское космическое агентство опубликовало снимок необычной, напоминающей лабиринт, структуры на поверхности Марса . Снимок, который был сделан с помощью орбитальной станции Mars Express, опубликован на сайте агентства

Регион, который можно увидеть на снимке, располагается в районе Равнины Утопия. Он состоит из блоков, расположенных случайным образом, размеры которых составляют 5 – 20 километров. Блоки разделены желобами шириной до двух километров.

Исследователи подчеркивают, что подобные структуры наблюдаются в некоторых регионах Земли на океаническом дне вдали от берегов.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.