Опубликован первый трейлер украинского фэнтези "Сторожевая застава"

Фильм выйдет в прокат осенью 2017 года.

"Сторожевая застава" выйдет на экраны осенью 2017 года скриншот видео

В сети появился первый официальный трейлер украинского фэнтези-фильмарежиссера Юрия Ковалева. Трейлер был опубликован на официальном канале проекта на YouTube.

Солнечное затмение активизирует магический портал времени. Обычный парень Витя попадает из ХХІ века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин - богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней - все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Витя оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость.

Фильм выйдет на экраны осенью 2017 года. Изначально планировалось, что премьера фильма состоится в конце 2016 года, но выход картины на экраны был перенесен.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.