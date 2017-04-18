Одна из рек Северной Америки исчезла

В 2016 году прекратила свое существование река Слимс.

Река Слимс исчезла Lenta.ru

Ученые из Канады и США заявили о том, что одна из рек Северной Америки в 2016 году исчезла. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

По словам исследователей, река Слимс фактически прекратила свое существование. Река располагалась в Юконе, ее воды текли в северном направлении (в сторону Берингова моря) и питали одноименное озеро.

Причиной обмеления реки стало отступление в глубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш. Данное природное явление изменило установившуюся в течение последних нескольких тысяч лет систему стоковых каналов, в результате чего вода из ледника стала уходить не в северном направлении, через реку Слимс, а в южном, через реку Каскавулш в сторону Тихого океана.

По мнению исследователей, причиной случившегося стало глобальное потепление. Еще в 2015 году река существовала, а зафиксировать ее исчезновение удалось с помощью спутниковых снимков и исследования территории с помощью беспилотников.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.