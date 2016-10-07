Oculus разрабатывает автономный шлем виртуальной реальности

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Устройство уже находится на стадии работающего прототипа.

Santa Cruz будет работать без подключения к компьютеру N+1

Oculus разрабатывает шлем виртуальной реальности , который будет использовать в качестве вычислительной платформы собственный компьютер. Кратко о новой разработке рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг на презентации Connect 3.

Устройство, которое получило название Santa Cruz, уже находится в состоянии работающего прототипа. Оно представляет собой автономный шлем виртуальной реальности, в затылочной части которого размещается вычислительный модуль. Кроме того, устройство будет оснащено встроенными наушниками и четырьмя камерами.

Предполагается, что серийная версия VR-шлема будет значительно дешевле Oculus Rift. Таким образом, устройство займет нишу между "полноценными" очками, подключаемыми к компьютеру, и очками на базе смартфона, такими как Daydream VR, Gear VR и другие концептуально схожие устройства.

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали устройство, имитирующее осязание предметов в виртуальной реальности. Устройство представляет собой браслет, который крепится на предплечье. Он может как считывать отдельные жесты, так и вызывать движения пользователя, стимулируя активность мышц.