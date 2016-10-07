Топ Новости
<
>

Oculus разрабатывает автономный шлем виртуальной реальности

7 октября в 18:16

Устройство уже находится на стадии работающего прототипа.

33
Santa Cruz будет работать без подключения к компьютеру
N+1
Oculus разрабатывает шлем виртуальной реальности, который будет использовать в качестве вычислительной платформы собственный компьютер. Кратко о новой разработке рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг на презентации  Connect 3.

Устройство, которое получило название  Santa Cruz, уже находится в состоянии работающего прототипа. Оно представляет собой автономный шлем виртуальной реальности, в затылочной части которого размещается вычислительный модуль. Кроме того, устройство будет оснащено встроенными наушниками и четырьмя камерами.

Предполагается, что серийная версия VR-шлема будет значительно дешевле Oculus Rift. Таким образом, устройство займет нишу между "полноценными" очками, подключаемыми к компьютеру, и очками на базе смартфона, такими как Daydream VR, Gear VR и другие концептуально схожие устройства.

Читайте также: Первый спутник виртуальной реальности будет отправлен на орбиту в 2017 году

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали устройство, имитирующее осязание предметов в виртуальной реальности. Устройство представляет собой браслет, который крепится на предплечье. Он может как считывать отдельные жесты, так и вызывать движения пользователя, стимулируя активность мышц.

По материалам: N+1
Читайте также
Тэги устройство прототип компьютер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости