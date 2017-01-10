Очень большой телескоп займется поиском обитаемых планет у Альфы Центавра

Европейская южная обсерватория подписала договор с проектом Breakthrough Initiatives.

Очень большой телескоп займется исследованием Альфы Центавра eso.org

Европейская южная обсерватория и проект Breakthrough Initiatives подписали соглашение об адаптации приемников Очень большого телескопа к работам по поиску потенциально обитаемых планет в системе соседней к Солнцу звезды Альфа Центавра, сообщается на сайте обсерватории

Поиск обитаемой планеты у Альфы Центавра усложняется большой яркостью материнской звезды. Ее свет должен подавлять слабое отраженное свечение планет предполагаемой планетной системы. Наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне длин волн могут помочь справиться с этой трудностью – в этих лучах тепловое излучение планеты значительно сильнее и разрыв в уровнях блеска звезды и планеты заметно сокращается, хотя и в этом диапазоне спектра звезда все равно в несколько милионов раз ярче планеты.

Как сообщается на сайте обсерватории, поиском потенциально обитаемых планет у других звезд займется строящийся Чрезвычайно большой телескоп.

Об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра стало известно 24 августа. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.