Обсерватория солнечной динамики сделала снимок "возвращения" корональной дыры

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Одну и ту же корональную дыру можно было наблюдать на Солнце с промежутком времени около месяца.

Обсерватория NASA сделала снимок корональной дыры на Солнце

Обсерватория солнечной динамки NASA представила снимок большой корональной дыры, которая была замечена на диске Солнца на прошлой неделе и выбрасывает потоки солнечного ветра по направлению к Земле. Снимок был опубликован на сайте ведомства

Как отмечают ученые, эта же корональная дыра располагалась напротив Земли около месяца назад. Корональные дыры являются областями открытого магнитного поля, из которых исходят потоки солнечного ветра.

NASA

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.