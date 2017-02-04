Обсерватория солнечной динамики сделала снимок "возвращения" корональной дыры

Одну и ту же корональную дыру можно было наблюдать на Солнце с промежутком времени около месяца.
Как отмечают ученые, эта же корональная дыра располагалась напротив Земли около месяца назад. Корональные дыры являются областями открытого магнитного поля, из которых исходят потоки солнечного ветра.
Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.ZN.UA