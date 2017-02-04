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Обсерватория солнечной динамики сделала снимок "возвращения" корональной дыры

4 февраля в 14:33

Одну и ту же корональную дыру можно было наблюдать на Солнце с промежутком времени около месяца.

NASA
Обсерватория NASA сделала снимок корональной дыры на Солнце
Обсерватория солнечной динамки NASA представила снимок большой корональной дыры, которая была замечена на диске Солнца на прошлой неделе и выбрасывает потоки солнечного ветра по направлению к Земле. Снимок был опубликован на сайте ведомства.

Как отмечают ученые, эта же корональная дыра располагалась напротив Земли около месяца назад. Корональные дыры являются областями открытого магнитного поля, из которых исходят потоки солнечного ветра.

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NASA

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Солнце NASA обсерватория
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