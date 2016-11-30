Новый элемент таблицы Менделеева получил название "нихоний"

113 элемент был открыт учеными из Японии.

В таблице Менделеева появился нихоний

Международный союз теоретической и прикладной химии официально присвоил 113 элементу таблицы Менделеева название "нихоний" и символ Nh, сообщается на сайте японского института естественных наук "Рикэн"

Слово "нихоний" представляет собой производное от местного названия Японии – Нихон.

Борьба за авторство 113-го элемента шла более десяти лет. Японские ученые во главе с Косуке Моритой синтезировали 113-й элемент в сентябре 2004 года, разогнав на ускорителе и столкнув цинк-30 и висмут-83. В результате им удалось зафиксировать три цепочки распада, соответствующие событию рождения 113-го элемента в 2004, 2005 и 2012 годах. Ученые из США и России объявили о создании 113-го элемента в процессе синтеза 115-го элемента в Дубне в феврале 2004 года и предложили назвать его беккерелием. Однако IUPAC посчитал недостаточными доказательства того, что был создан именно 113-й элемент. На протяжении десяти лет международные организации изучали представленную обеими сторонами информацию исследований по синтезу 113-го элемента.

В декабре прошлого года авторство 113 элемента было официально закреплено за японскими учеными. Предполагалось, что он получит название "японий".