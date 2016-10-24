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Новый алгоритм превращает мировые памятники в картинки из фильмов ужасов

24 октября в 13:55

Искусственный интеллект обрабатывает снимки достопримечательностей в разных стилях.

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Искусственный интеллект превращает достопримечательности в дома ужасов Фото nightmare.mit.edu

Ученые из Массачусетского технологического института создали искусственный интеллект Nightmare Machine, который превращает изображение мировых достопримечательностей в дома с приведениями. Как сообщается на сайте проекта, проект представляет собой обучаемую нейронную сеть, которая изучила, как должны выглядеть дома с приведениями.

Алгоритм определил общие для подобных мест черты, а затем перенес их на изображения знаменитых памятников архитектуры. Искусственный интеллект обрабатывает снимки в разных стилях: "дом с приведениями", "город-призрак", "токсический город", "пугающая ночь" и "инферно".

Разработчики предлагают желающим оценить, насколько страшными получились обработанные снимки. Оценки должны помочь усовершенствовать работу алгоритма.

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Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги интеллект ученые изображение достопримечательность
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