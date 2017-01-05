Новая часть Mass Effect выйдет в марте 2017 года

Игра будет доступна на PS4, Xbox One и PC.

Mass Effect: Andromeda выйдет в марте 2017 года

Релиз продолжения космической игры Mass Effect: Andromeda состоится в марте следующего года. Как сообщает Gematsu , новая часть игры для PS4, Xbox One и PC будет доступна в США 21 марта, а в Европе – 23 марта.

Новый Mass Effect — четвертая игра в серии. В ней рассказывается о событиях, которые произошли через 600 лет после завершения Mass Effect 3.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".