Новая часть Mass Effect выйдет в марте 2017 года

Релиз продолжения космической игры Mass Effect: Andromeda состоится в марте следующего года. Как сообщает Gematsu, новая часть игры для PS4, Xbox One и PC будет доступна в США 21 марта, а в Европе – 23 марта.
Новый Mass Effect — четвертая игра в серии. В ней рассказывается о событиях, которые произошли через 600 лет после завершения Mass Effect 3.
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