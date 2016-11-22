Nokia рассказала о планах по возвращению на рынок смартфонов

Первые смартфоны будут представлены уже в 2017 году.

Смартфоны Nokia будут выпущены уже в 2017 году company.nokia.com

планирует возобновить выпуск смартфонов под собственным брендом уже в 2017 году, говорится в официальной презентации с мероприятия для инвесторов Nokia's Capital Markets Day 2016.

Предполагается, что первым будет представлен смартфон Nokia D1C, который получит 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 гигагерца. Также он будет оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти. Однако информации о диагонали экрана, его разрешении, а также о камерах устройства на данный момент нет.

Смартфон будет работать на базе Android 7.0 Nougat. Кроме D1C, Nokia планирует выпустить еще три или четыре устройства, среди которых будут как смартфоны, так и планшеты.

Microsoft и Nokia тесно сотрудничали с 2011 года. Тогда компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В сентябре 2013 года Microsoft объявил о покупке мобильного бизнеса Nokia за 7 млрд долларов. Nokia официально стал частью IT-гиганта в апреле 2014 года, а спустя полгода началась замена на бренд Lumia. Маркировка Nokia осталась только на базовых "кнопочных" моделях телефонов. По условиям договора лицензия на этот бренд у Microsoft сохранялась в течение 10 лет с момент заключения сделки.