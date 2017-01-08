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Nokia показала свой первый смартфон на Android

8 января в 13:12

Но собирается продавать его только в Китае.

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Nokia выпустит смартфон на Android.
company.nokia.com
Традиционно компания Nokia избегала Android и выпускала смартфоны с операционными системами Symbian, Windows или Linux. Но в первом квартале 2017-го года производитель собирается поступиться этим принципом.

Как сообщает "Громадське", первое Android-устройство компании будет оснащено 64 гигабайтами памяти, 4 гигабайтами оперативной памяти и 16-мегапиксельной камерой. Но продавать его собирается только в Китае. Предварительно известно, что его цена составит 250 долларов.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки нового флагманского смартфона Nokia. Предполагается, что устройство будет оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, а его оперативная память составит шесть гигабайт.

По материалам: Hromadske.ua
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Тэги Android Nokia смартфон
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