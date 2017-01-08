Nokia показала свой первый смартфон на Android

Но собирается продавать его только в Китае.
Как сообщает "Громадське", первое Android-устройство компании будет оснащено 64 гигабайтами памяти, 4 гигабайтами оперативной памяти и 16-мегапиксельной камерой. Но продавать его собирается только в Китае. Предварительно известно, что его цена составит 250 долларов.
Ранее сообщалось, что в сети появились снимки нового флагманского смартфона Nokia. Предполагается, что устройство будет оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, а его оперативная память составит шесть гигабайт.Hromadske.ua