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Nokia и Apple подали встречные иски о нарушении патентов на технологии

22 декабря в 14:43

В 2011 году компании уже урегулировали патентный спор.

Apple
Nokia и Apple возобновили патентные войны
appleinsider.ru
Apple Inc. и Nokia Corp. на этой неделе подали встречные иски в суды США и Германии о нарушении патентных прав на технологии, которые используются в iPhone и других продуктах Apple. Как сообщает The Wall Street Journal, патентное разбирательство станет уже вторым за последние семь лет.

В 2011 году компании уже урегулировали патентный спор, тогда Apple согласилась выплачивать роялти за использование некоторых патентов Nokia. Теперь же Apple подала иск в калифорнийский суд, утверждая, что  Nokia исключила некоторые патенты из соглашения и передала их сторонним лицам "с целью взыскать избыточные роялти" у Apple. Она попросила суд взыскать с Nokia убытки и подтвердить нарушение договора со стороны Nokia.

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Nokia же подала иск в суды Германии и США, утверждая, что продукция Apple нарушает 32 патента Nokia - от дисплеев и антенн до кодирования видео. 

Глава патентного бизнеса Nokia Илькка Рахнасто написал, что компания несколько лет пыталась согласовать с Apple возможности законного использования этих 32 патентов, прежде чем обратиться в суд.

В мае этого года Microsoft продала бизнес кнопочных телефонов и права на использование бренда Nokia за 350 миллионов долларов компаниям FIH Mobile и HMD Global. FIH Mobile является дочерней структурой китайской компании Foxconn, на заводах которой производятся смартфоны iPhone и другая популярная потребительская электроника.

По материалам: ZN.UA
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Тэги патент Nokia Apple суд
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