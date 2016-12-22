Nokia и Apple подали встречные иски о нарушении патентов на технологии

В 2011 году компании уже урегулировали патентный спор.

Nokia и Apple возобновили патентные войны appleinsider.ru

Apple Inc. и Nokia Corp . на этой неделе подали встречные иски в суды США и Германии о нарушении патентных прав на технологии, которые используются в iPhone и других продуктах Apple. Как сообщает The Wall Street Journal , патентное разбирательство станет уже вторым за последние семь лет.

В 2011 году компании уже урегулировали патентный спор, тогда Apple согласилась выплачивать роялти за использование некоторых патентов Nokia. Теперь же Apple подала иск в калифорнийский суд, утверждая, что Nokia исключила некоторые патенты из соглашения и передала их сторонним лицам "с целью взыскать избыточные роялти" у Apple. Она попросила суд взыскать с Nokia убытки и подтвердить нарушение договора со стороны Nokia.

Nokia же подала иск в суды Германии и США, утверждая, что продукция Apple нарушает 32 патента Nokia - от дисплеев и антенн до кодирования видео.



Глава патентного бизнеса Nokia Илькка Рахнасто написал, что компания несколько лет пыталась согласовать с Apple возможности законного использования этих 32 патентов, прежде чем обратиться в суд.

В мае этого года Microsoft продала бизнес кнопочных телефонов и права на использование бренда Nokia за 350 миллионов долларов компаниям FIH Mobile и HMD Global. FIH Mobile является дочерней структурой китайской компании Foxconn, на заводах которой производятся смартфоны iPhone и другая популярная потребительская электроника.