Nokia готовит к выходу смартфоны на Android - СМИ

Nokia D1C получит 64-битный процессор с тактовой частотой 1,4 гГц.

Nokia готовится к возвращению на рынок смартфонов company.nokia.com

Компания Nokia готовит к выпуску несколько смартфонов, работающих на базе операционной системы Android, один из которых засветился в тесте производительности Geekbench.

Согласно сведениям, которые были получены из базы Geekbench, смартфон Nokia D1C получит 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 гигагерца. Также он оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти. Однако информации о диагонали экрана, его разрешении, а также о камерах устройства на данный момент нет.

Смартфон будет работать на базе Android 7.0 Nougat. Кроме D1C, Nokia планирует выпустить еще три или четыре устройства, среди которых будут как смартфоны, так и планшеты. Новые гаджеты компании выйдут на рынок до конца 2016 года, когда истечет срок действия договора с Microsoft.

Microsoft и Nokia тесно сотрудничали с 2011 года. Тогда компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В сентябре 2013 года Microsoft объявил о покупке мобильного бизнеса Nokia за 7 млрд долларов. Nokia официально стал частью IT-гиганта в апреле 2014 года, а спустя полгода началась замена на бренд Lumia. Маркировка Nokia осталась только на базовых "кнопочных" моделях телефонов. По условиям договора лицензия на этот бренд у Microsoft сохранялась в течение 10 лет с момент заключения сделки.