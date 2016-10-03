Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие механизма аутофагии

Премию получит японский биолог Йошинори Осуми.

Назван лауреат Нобелевской премии по медицине

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Согласно традиции, первой была вручена Нобелевская премия в области медицины и физиологии. В этом году премия присуждена японскому биологу Йошинори Осуми за открытие механизма программирования "самоуничтожения" клетки – аутофагии.

Нобелевская премия в этом году присуждена ученому, сделавшему фундаментальное открытие в области клеточной регуляции, которое до сих пор не получило практическое применение. Аутофагия — это один из важных механизмов саморегуляции клетки. При включении аутофагии внутри клетки начинают выделяться ферменты, которые разрушают внутренние структуры клетки. То, что остается после того, как клетка переваривает сама себя, выводят из организма другие клетки.

В прошлом году обладателями Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ирландец Уильям Кэмпбелл, японец Сатоси Омура и китаянка Юю Ту. Кэмпбелл и Омура получили награду "за свои открытия в терапии против инфекций, вызванных паразитическими червями", они разработали лекарство, которое эффективно зарекомендовало себя в борьбе с растущим числом паразитических заболеваний. Вторая половина премии присуждена Юю Ту "за ее открытия в терапии по борьбе с малярией", она открыла "Артемизинин", лекарство, которое значительно снизило уровень смертности среди пациентов, страдающих от малярии.