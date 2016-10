Нобелевская премия по химии присуждена за проектирование молекулярных машин

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Сегодня были названы имена обладателей Нобелевской премии по химии.

В этом году Нобелевскую премию получат Жан-Пьер Совадж, сэр Фрейзер Штоддарт и Бернард Феринга с формулировкой "за проектирование и синтез молекулярных машин".

