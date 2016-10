Нобелевская премия по физике присуждена за топологические фазовые переходы

В Стокгольме назвали обладателей Нобелевской премии по физике. В этом году Нобелевский комитет решил вручить премию в двух равных частях Дэвиду Таулессу и Дункану Халдану и Майклу Костерлицу. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции комитета.

Премия присуждена "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи".

BREAKING NEWS #NobelPrize in Physics 2016 to David Thouless, Duncan Haldane and Michael Kosterlitz pic.twitter.com/5jw75GIjRv

2016 #NobelPrize in Physics "for theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter"