Нобелевская премия 2016: кому и за что присудили награду в этом году

Церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря.

Нобелевский комитет огласил всех лауреатов премии 2016 года. Традиционно, нобелевская неделя стартовала с оглашения лауреатов премии в области медицины и физиологии, которые были представлены 3 октября, завершилось же оглашение лауреатов 13 октября, когда было названо имя обладателя Нобелевской премии по литературе. Заслуги кого из ученых, общественных деятелей и представителей искусства были отмечены в этом году - в материале ZN.UA.

Йосинори Осуми

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получит японский исследователь Йосинори Осуми за открытие механизма аутофагии. Аутофагия (в переводе с древнегреческого — поедать себя) — процесс переваривания клеткой собственных органелл и участков цитоплазмы с помощью лизосом. "Осуми обнаружил, что аутофагия происходит также и в клетках дрожжей, которые являются чрезвычайно удобным объектом для генетических исследований. После этого, используя методы мутагенеза, ему удалось идентифицировать гены, которые являются необходимыми для течения аутофагии. С того времени молекулярные механизмы аутофагии начали интенсивно исследоваться, и на сегодня мы имеем достаточно широкие знания об основных этапах этого процесса, а также важных молекулах, которые принимают в нем участие", отмечает научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Мордерер.

Аутофагия является важнейшей частью жизнедеятельности клеток, поскольку является средством для очистки клетки от поврежденных белков и органелл, а также является источником ресурсов и энергии, которые используются клетками для собственных нужд. Нарушения же аутофагии зачастую наблюдаются у пациентов, которые страдают от нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера.

Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн и Майкл Костерлиц

Нобелевская премия по физике присуждена Дэвиду Таулессу (David Thouless) из Вашингтонского университета, Дункану Халдейну (Duncan Haldane) из Принстонского университета и Майклу Костерлицу (Michael Kosterlitz) с Брауновського университета - "за теоретические открытие топологических фазовых переходов и топологические фазы материи".

Первые работы Костерлица и Таулесса датируются началом 70-х годов прошлого столетия. Речь идет о так называемом фазовом переходе Костерлица-Таулесса (КТ). Теоретическое, а затем и экспериментальное открытие перехода КТ существенно изменило парадигму физики конденсированного состояния. Старая парадигма отрицала существование явлений сверхтекучести или сверхпроводимости, да и вообще любого упорядоченного состояния в двумерных системах.

"Если говорить о практическом применении результатов, то следует заметить, что вся современная электронная промышленность давно уже использует именно устройства, работающие в условиях квантового эффекта Холла в качестве метрологического стандарта электрического сопротивления: без этого невозможно создать ни один гаджет. Для своей работы стандарты сопротивления обычно требуют сильного магнитного поля, создать которое непросто и часто дорого. Но ситуация изменилась в 2013 году благодаря наблюдению квантового эффекта Холла в магнитных топологических изоляторах, описание которого было бы невозможно без теоретических исследований Дункана Халдейна", - прокомментировал присуждение премии Сергей Шарапов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией отдела нелинейной физики конденсированного состояния Института теоретической физики им. М. Боголюбова НАН Украины.

Жан-Пьер Соваж, сэр Фрэзер Стоддарт и Бернард Феринга

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Жан-Пьер Соваж, сэр Фрэзер Стоддарт и Бернард Феринга с формулировкой "за проектирование и синтез молекулярных машин". Они разработали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять задачу, когда имеют источник энергии. Как заявил заведующий кафедрой супрамолекулярной химии Института высоких технологий КНУ им. Тараса Шевченко, профессор Игорь Комаров, объясняя, что такое молекулярные машины, "можно провести аналогию с машинами из макроскопического мира – с моторами. Мотор автомобиля, например, вырабатывает и использует энергию тепловую или электрическую в случае электромобилей, и превращает ее в механическую – машина едет. Точно также действуют и молекулярные моторы. Например, молекулы Бена Феринги поглощают фотоны, энергию света, и превращают ее во вращение, собственное вращение в одну сторону, фактически как мотор, ось мотора или колесо. Таким образом можно на молекулярном или супрамолекулярном уровне создавать машины".

Хуан Мануэль Сантос

Нобелевскую премию мира в этом году получит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос "за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более полувека гражданской войны". 26 сентября этого года Сантос подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Противостояние колумбийской власти и FARC - самый долгий конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.

Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем

Нобелевская премия по экономике присуждена Оливеру Харту и Бенгту Хольвстрему с формулировкой "за вклад в развитие теории контрактов". Теория контрактов изучает договоры между экономическими субъектами и проблемы при их составлении. Харт и Хольвстрем разработали всеобъемлющую основу для анализа контрактов и особенностей их конструирования. В середине 1980-х годов Харт включил в теорию концепцию неполных контрактов. Они предполагают наличие переменных, о которых знают оба участника договора, но которые нельзя записать в документ и верифицировать с помощью суда.

Боб Дилан

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал американский певец и автор песен Боб Дилан "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман)– американский музыкант, автор и исполнитель песен, художник, писатель и киноактер. Родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Дедушка и бабушка музыканта в 1905 году переехали в США из Одессы.

Дилан является культовой фигурой в мире рок-музыки на протяжении последних 50 лет. Многие его песни, такие, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. Журнал Rolling Stone назвал Дилана вторым по значимости исполнителем в истории музыки. В 1988 году Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла, шесть его композиций входят в Зал славы "Грэмми". Музыкант также является обладателем премий "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно состоится 10 декабря.