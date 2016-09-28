Nissan разработал беспилотные кресла для сидения в очередях

Система "видит" соседние стулья и выдерживает дистанцию, избегая столкновений.

Кресло выдерживает дистанцию с другими стульями

Компания Nissan иcпользовала беспилотные технологии , которые применяются при создании автомобилей, и создала прототип беспилотных кресел, предназначенных для сидения в очередях, сообщает The Verge.

Стулья, получившие название ProPilots, могут следовать за другими креслами и выдерживают дистанцию для того, чтобы избежать столкновений. Как отмечает издание, подобная технология может получить практическое применение, например, в домах престарелых.

Ранее сообщалось о том, что беспилотный автомобиль от Google, в котором находились три работника компании, попал в аварию. Происшествие стало первым, в котором пострадали люди. За рулем автомобиля, который врезался в прототип беспилотного Lexus от Google, находился человек.