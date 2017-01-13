Nintendo Switch будет выпущена в начале марта

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Стоимость приставки составит около 300 долларов.

Nintendo Switch поступит в продажу в марте

Компания Nintendo официально представила новую приставку Switch и огласила о том, что выпустит новую консоль 3 марта, сообщает ВВС.

При этом стоимость приставки составит около 300 долларов в США. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидали более низкую цену приставки.

Компания анонсировала приставку Switch в октябре. Она может быть помещена в док-станцию и подключена к телевизору при использовании дома, если же ее извлечь из док-станции, она переходит в портативный режим и, таким образом, все игры можно взять с собой.

Приставка может использоваться как одним игроком, так и несколькими. По бокам она оснащена съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны. Один игрок может держать контроллеры Joy-Con в обеих руках, два игрока - взять по одному контроллеру или несколько игроков - использовать ряд контроллеров Joy-Con - возможны разнообразные способы игры. Контроллеры можно вернуть в исходное положение или вставить в держатель Joy-Con, который напоминает традиционные геймпады.

В сентябре компания представила версию одной из своих самых популярных игр "Марио" для пользователей iOS.