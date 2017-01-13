Nintendo Switch будет выпущена в начале марта

Стоимость приставки составит около 300 долларов.
При этом стоимость приставки составит около 300 долларов в США. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидали более низкую цену приставки.
Компания анонсировала приставку Switch в октябре. Она может быть помещена в док-станцию и подключена к телевизору при использовании дома, если же ее извлечь из док-станции, она переходит в портативный режим и, таким образом, все игры можно взять с собой.
Приставка может использоваться как одним игроком, так и несколькими. По бокам она оснащена съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны. Один игрок может держать контроллеры Joy-Con в обеих руках, два игрока - взять по одному контроллеру или несколько игроков - использовать ряд контроллеров Joy-Con - возможны разнообразные способы игры. Контроллеры можно вернуть в исходное положение или вставить в держатель Joy-Con, который напоминает традиционные геймпады.
В сентябре компания представила версию одной из своих самых популярных игр "Марио" для пользователей iOS.ZN.UA , BBC Україна ,