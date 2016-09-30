Nintendo снова начнет выпускать оригинальную приставку Dendy

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Продажи уменьшенной версии приставки стартуют уже 10 ноября.

Nintendo снова запустит в продажу оригинальную приставку Dendy

Компания Nintendo официально заявила о том, что снова начнет выпускать свою легендарную восмьмибитную приставку Famicom.

Продажи обновленной уменьшенной версии консоли начнутся уже 10 ноября. Стоимость приставки составит 6458 йен (примерно 65 долларов), а блок питания для нее будет поставляться отдельно и его стоимость составит 1080 йен (около 10 долларов).

В начале 1990-х годов популярностью пользовалась неофициальная копия приставки, которая получила название Dendy. Сама приставка появилась в Японии в 1983 и подарила геймерам по всему миру такие незабываемые хиты, как Super Mario Bros, Final Fantasy и Legend of Zelda. По данным компании, по всему миру было продано 60 миллионов приставок Famicom.

Ранее сообщалось о том, что корпорация Sega решила возродить популярную в 1990-е годы приставку Mega Drive. Выпуск приставки приурочен к 25-летию выхода франшизы Sonic The Hedgehog.