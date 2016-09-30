Nintendo снова начнет выпускать оригинальную приставку Dendy

Продажи уменьшенной версии приставки стартуют уже 10 ноября.
Продажи обновленной уменьшенной версии консоли начнутся уже 10 ноября. Стоимость приставки составит 6458 йен (примерно 65 долларов), а блок питания для нее будет поставляться отдельно и его стоимость составит 1080 йен (около 10 долларов).
В начале 1990-х годов популярностью пользовалась неофициальная копия приставки, которая получила название Dendy. Сама приставка появилась в Японии в 1983 и подарила геймерам по всему миру такие незабываемые хиты, как Super Mario Bros, Final Fantasy и Legend of Zelda. По данным компании, по всему миру было продано 60 миллионов приставок Famicom.
Ранее сообщалось о том, что корпорация Sega решила возродить популярную в 1990-е годы приставку Mega Drive. Выпуск приставки приурочен к 25-летию выхода франшизы Sonic The Hedgehog.ТАСС