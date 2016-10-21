Nintendo представила новую игровую консоль Switch

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Приставку можно подключать к телевизору с помощью док-станции или использовать в портативном режиме.

Nintendo представила новую приставку Switch 4pda.ru

Компания Nintendo представила новую гибридную игровую приставку Switch.

Приставка может быть помещена в док-станцию и подключена к телевизору при использовании дома, если же ее извлечь из док-станции, она переходит в портативный режим и, таким образом, все игры можно взять с собой.

Приставка может использоваться как одним игроком, так и несколькими. По бокам она оснащена съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны. Один игрок может держать контроллеры Joy-Con в обеих руках, два игрока - взять по одному контроллеру или несколько игроков - использовать ряд контроллеров Joy-Con - возможны разнообразные способы игры. Контроллеры можно вернуть в исходное положение или вставить в держатель Joy-Con, который напоминает традиционные геймпады.

При желании вместо контроллеров Joy-Con игрок может использовать контроллер Nintendo Switch Pro. Кроме того, Nintendo предлагает нескольким игрокам собираться вместе со своими консолями Nintendo Switch, чтобы участвовать в локальных многопользовательских состязаниях.

В сентябре компания представила версию одной из своих самых популярных игр "Марио" для пользователей iOS.