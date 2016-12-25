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Nintendo планирует выпускать по три мобильных игры в год

25 декабря в 12:25

В следующем году компания выпустит Fire Emblem и Animal Crossing.

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Nintendo будет выпускать по две-три мобильных игры в год
Компания Nintendo рассматривает возможность расширения своего мобильного подразделения и планирует выпускать по две-три мобильных игры в год, начиная с 2017. Об этом заявил президент компании Татсуми Кимишима, сообщает The Verge.

В следующем году компания уже планирует выпустить игры Fire Emblem и Animal Crossing в дополнение к версии Super Mario Run для Android.

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На данный момент игра доступна для iOS-устройств и, хотя ее установка является бесплатной, полная версия игры стоит 9,99 доллара. Несмотря на это игру уже скачали более 40 миллионов раз. Компания уверена, что Super Mario Run будет скачана 100 миллионов раз.

В июле Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось  обойти по популярности Twtter всего за неделю.

По материалам: ZN.UA
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Тэги игры мобильный iOS Android
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