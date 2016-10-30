New Horizons завершил передачу данных о Плутоне

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Аппарат пролетел над карликовой планетой в июле 2015 года.

New Horizons передал последние данные о Плутоне

NASA заявило о том, что аппарат New Horizons завершил передачу данных, которые он собрал во время пролета над Плутоном . Данные преодолели 5,5 миллиардов километров прежде, чем достигли Земли, сообщается на сайте агентства.

Последними Земли достигли данные о Плутоне и Хароне, которые были собраны прибором LEISA. Команда миссии New Horizons анализирует целостность более 50 гигабайт данных, которые были переданы в последнем транше.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.