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New Horizons завершил передачу данных о Плутоне

30 октября в 13:00

Аппарат пролетел над карликовой планетой в июле 2015 года.

Плутон
New Horizons передал последние данные о Плутоне
NASA заявило о том, что аппарат New Horizons завершил передачу данных, которые он собрал во время пролета над Плутоном. Данные преодолели 5,5 миллиардов километров прежде, чем достигли Земли, сообщается на сайте агентства.

Последними Земли достигли данные о Плутоне и Хароне, которые были собраны прибором LEISA. Команда миссии  New Horizons анализирует целостность более 50 гигабайт данных, которые были переданы в последнем транше.

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New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.

По материалам: ZN.UA
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Тэги станция аппарат космос NASA
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