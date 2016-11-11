Неандертальцы помогли древним людям приспособиться к холодам – ученые

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Гены неандертальцев повлияли на пигментацию кожи и иммунную систему древних людей.

Гены неандертальцев помогли древним людям приспособиться к холодам Naked Science

Генетики заявили о том, что контакты с неандертальцами помогли древним людям, которые вышли из Африки, приспособиться к холодным условиям Азии и Европы. Выводы ученых были опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе исследования ученые проанализировали наборы мелких мутаций в ДНК нескольких сотен современных людей и сопоставили их со структурой генов в геноме неандертальцев. В общей сложности исследователям удалось выявить 126 "неандертальских" участков ДНК, которые встречались у двух третей жителей Земли, кроме Африки.

Семь этих участков ДНК расположена в генах, связанных с пигментацией кожей и ее реакцией на ультрафиолет, а еще три десятка участков – отвечают за работу иммунной системы, в том числе на врожденную реакцию клеток на различные грибки, вирусы и бактерии, в том числе грипп и ОРЗ.

По мнению исследователей, то, что эти гены присутствуют у современных людей, говорит о том, что они были полезны для выживания наших предков. Скрещивание с неандертальцами было эффективным способом ускорения эволюции и приспособления к новым условиям, чем и воспользовались древние люди.

Ранее ученые установили, что гены неандертальцев вызывают депрессии, никотиновую зависимость и заболевания кожи у современных людей.