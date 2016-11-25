Названы самые провальные фильмы 2016 года

В список попали "Макс Стил", "Гордость и предубеждение и зомби" и "Братья из Гримзби".
На втором месте расположился фильм "Свободный штат Джонса" с Мэттью Макконахи в главной роли. На создание фильма было потрачено 50 миллионов долларов, а кассовые сборы в мировом прокате составили всего 23,2 миллиона. Замыкает тройку лидеров фильм "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся", который при бюджете 20 миллионов долларов смог заработать в прокате 9,5 миллионов.
В 10 самых провальных фильмов вошли также "Гордость и предубеждение и зомби" (бюджет 28 миллионов, кассовые сборы – 16,4 миллиона), "Братья из Гримзби" (бюджет 25 миллионов, кассовые сборы – 28,7 миллионов) и "Сноуден" (бюджет 40 миллионов долларов, кассовые сборы – 34,3 миллиона).
В августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, который возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. В прошлом году он заработал 64,5 миллионов долларов. Второе место в списке занял Джеки Чан и его заработок в размере 61 миллиона долларов, которые он, в основном, получил благодаря фильмам китайского производства. На третьей строчке разместился Мэтт Дэймон, который смог заработать 55 миллионов долларов благодаря фильмам "Марсианин" и "Великая стена".ZN.UA