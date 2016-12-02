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Названы победители "игрового Оскара" - The Game Awards 2016

2 декабря в 11:37

Игрой года стала Overwatch, а лучшей мобильной игрой - Pokemon Go.

Pokemon Go
Pokemon Go стала лучшей мобильной игрой года
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии The Game Awards 2016, которую также называют "игровым Оскаром". Жюри премии и игровое сообщество выбрало лучшие игры уходящего года.

Церемония награждения началась с вручения  премии в категории "Икона индустрии". Статуэтку получил японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима. Игрой года, по мнению The Game Awards, стал мультиплеерный шутер Overwatch от компании Blizzard. Он же получил премии за "Лучшую киберспортивную дисциплину" и "Лучший сетевой шутер года". Лучшей мобильной игрой года признана Pokemon Go.

Полный список победителей:

Икона индустрии — Хидео Кодзима; 

Игра года — Overwatch; 

Лучший разработчик — Blizzard; 

Лучшее повествование — "Uncharted 4: Путь вора"; 

Лучший визуальный стиль — Inside; 

Лучший музыкальный/звуковой дизайн — DOOM; 

Лучшая актерская игра — Нолан Норт за роль Натана Дрейка в "Uncharted 4: Путь вора"; 

Игра, оказавшая наибольшее влияние — That Dragon, Cancer; 

Лучшая независимая игра — Inside; 

Лучшая мобильная игра — Pokemon Go; 

Лучшая VR-игра — Rez Infinite; 

Лучший боевик — DOOM; 

Лучший приключенческий боевик — Dishonored 2; 

Лучшая ролевая игра — "Ведьмак 3: Кровь и вино"; 

Лучший файтинг — Street Fighter 5; 

Лучшая семейная игра — Pokemon Go; 

Лучшая стратегия — Civilization 6; 

Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 3; 

Лучший мультиплеер — Overwatch; 

Киберспортивный игрок года — Marcelo David (Coldzera); 

Киберспортивная команда года —Cloud9; 

Киберспортивная дисциплина года — Overwatch; 

Лучший стример — Boogie2988; 

Лучшая фанатская работа — Brutal Doom 64 Enderal: The Shards of Order.

Ранее сообщалось о том, что студия Legendary Pictures выкупила права на экранизацию истории о покемонах. Полнометражный игровой фильм получил название "Детектив Пикачу". Студия планирует начать съемки уже в начале 2017 года.

По материалам: Игромания
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