Названы победители "игрового Оскара" - The Game Awards 2016

Игрой года стала Overwatch, а лучшей мобильной игрой - Pokemon Go.
Церемония награждения началась с вручения премии в категории "Икона индустрии". Статуэтку получил японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима. Игрой года, по мнению The Game Awards, стал мультиплеерный шутер Overwatch от компании Blizzard. Он же получил премии за "Лучшую киберспортивную дисциплину" и "Лучший сетевой шутер года". Лучшей мобильной игрой года признана Pokemon Go.
Полный список победителей:
Икона индустрии — Хидео Кодзима;
Игра года — Overwatch;
Лучший разработчик — Blizzard;
Лучшее повествование — "Uncharted 4: Путь вора";
Лучший визуальный стиль — Inside;
Лучший музыкальный/звуковой дизайн — DOOM;
Лучшая актерская игра — Нолан Норт за роль Натана Дрейка в "Uncharted 4: Путь вора";
Игра, оказавшая наибольшее влияние — That Dragon, Cancer;
Лучшая независимая игра — Inside;
Лучшая мобильная игра — Pokemon Go;
Лучшая VR-игра — Rez Infinite;
Лучший боевик — DOOM;
Лучший приключенческий боевик — Dishonored 2;
Лучшая ролевая игра — "Ведьмак 3: Кровь и вино";
Лучший файтинг — Street Fighter 5;
Лучшая семейная игра — Pokemon Go;
Лучшая стратегия — Civilization 6;
Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 3;
Лучший мультиплеер — Overwatch;
Киберспортивный игрок года — Marcelo David (Coldzera);
Киберспортивная команда года —Cloud9;
Киберспортивная дисциплина года — Overwatch;
Лучший стример — Boogie2988;
Лучшая фанатская работа — Brutal Doom 64 Enderal: The Shards of Order.
Ранее сообщалось о том, что студия Legendary Pictures выкупила права на экранизацию истории о покемонах. Полнометражный игровой фильм получил название "Детектив Пикачу". Студия планирует начать съемки уже в начале 2017 года.Игромания