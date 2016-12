Названы победители "игрового Оскара" - The Game Awards 2016

Игрой года стала Overwatch, а лучшей мобильной игрой - Pokemon Go.

Pokemon Go стала лучшей мобильной игрой года

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии The Game Awards 2016, которую также называют "игровым Оскаром" . Жюри премии и игровое сообщество выбрало лучшие игры уходящего года.

Церемония награждения началась с вручения премии в категории "Икона индустрии". Статуэтку получил японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима. Игрой года, по мнению The Game Awards, стал мультиплеерный шутер Overwatch от компании Blizzard. Он же получил премии за "Лучшую киберспортивную дисциплину" и "Лучший сетевой шутер года". Лучшей мобильной игрой года признана Pokemon Go.

Полный список победителей:

Икона индустрии — Хидео Кодзима;



Игра года — Overwatch;



Лучший разработчик — Blizzard;



Лучшее повествование — "Uncharted 4: Путь вора";



Лучший визуальный стиль — Inside;



Лучший музыкальный/звуковой дизайн — DOOM;



Лучшая актерская игра — Нолан Норт за роль Натана Дрейка в "Uncharted 4: Путь вора";



Игра, оказавшая наибольшее влияние — That Dragon, Cancer;



Лучшая независимая игра — Inside;



Лучшая мобильная игра — Pokemon Go;



Лучшая VR-игра — Rez Infinite;



Лучший боевик — DOOM;



Лучший приключенческий боевик — Dishonored 2;



Лучшая ролевая игра — "Ведьмак 3: Кровь и вино";



Лучший файтинг — Street Fighter 5;



Лучшая семейная игра — Pokemon Go;



Лучшая стратегия — Civilization 6;



Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 3;



Лучший мультиплеер — Overwatch;



Киберспортивный игрок года — Marcelo David (Coldzera);



Киберспортивная команда года —Cloud9;



Киберспортивная дисциплина года — Overwatch;



Лучший стример — Boogie2988;



Лучшая фанатская работа — Brutal Doom 64 Enderal: The Shards of Order.

Ранее сообщалось о том, что студия Legendary Pictures выкупила права на экранизацию истории о покемонах. Полнометражный игровой фильм получил название "Детектив Пикачу". Студия планирует начать съемки уже в начале 2017 года.