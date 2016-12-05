Названы лауреаты премии Breakthrough Prize

Призовой фонд в этом году составил 25 миллионов долларов.

В Калифорнии прошло вручение премии за прорыв в науке

4 декабря в Исследовательском центре Эймса NASA прошла церемония вручения премии Breakthrough Prize . Премия была основана в 2012 году крупными инвесторами Кремниевой долины, включая Марка Цукерберга из Facebook, Сергея Брина из Google и совладельца Mail.ru Group Юрия Мильнера. В этом году призовой фонд составил 25 миллионов долларов.

Награду в области фундаментальной физики и один миллион долларов получили Рональд Древер и Кип Торн из Калифорнийского технологического института, а также их коллега из Массачусетского технологического института Райнер Вайс– ключевые руководители проекта LIGO. Еще два миллиона премии по физике были распределены между остальными 1012 участниками работ детектора LIGO, которому в начале года удалось впервые зарегистрировать гравитационные волны.

Еще три миллиона долларов за исследования в области фундаментальной физики получили исследователи черных дыр, теорий квантовой гравитации и суперструн – Джозеф Полчински из Калифорнийского университета, а также Эндрю Стромингер и Камран Вафа из Гарварда.

А вот премию в категории "Математика" полностью получил Джин Бургейн из Принстонского университета – за огромный вклад в развитие матанализа, комбинаторики, высшую геометрию и теорию чисел.

Еще пять трехмиллионных премий были распределены между исследователями, которые работают в области наук о жизни. Так, Стивен Эллидж из Гарвардского университета получил награду за изучение механизмов репарации – "ремонта" поврежденной ДНК в клетке – и их возможной роли в развитии и лечении онкологических болезней. Гарри Ноллер из Калифорнийского университета отмечен за создание современных представлений об "РНК мире", как ключевом этапе развития жизни до появления полноценных клеток и организмов.

Рюланд Нюсс из Стэнфорда – за открытие сигнального пути Wnt, играющего ключевую роль в запуске процессов клеточного деления; Хьюда Зогби из Медицинского колледжа Бэйлор – за изучение генетических и биохимических механизмов развития нейродегенеративных заболеваний. А Йосинори Осуми из Токийского технологического института, который в этом году получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии, заслужил и еще одну премию за эти исследования.

Кроме того, еще по 100 тысяч долларов распределены между тремя молодыми физиками и тремя математиками, разделившими награду в номинации "Новые горизонты". Отдельную награду получили школьницы – в номинации Breakthrough Junior Challenge, участникам которой предлагается показать собственное понимание базовых концепций науки в образовательном видеоролике, победили 18-летняя Антонелла Масини из Перу и 17-летняя Динна Си из Сингапура.



Антонелла рассказала о явлении квантовой спутанности, а Динна – о проблеме устойчивости к антибиотикам. Помимо 250 тысяч на обучение, старшеклассницы завоевали по 50 тысяч учителям, которые работали с ними над этими проектами, а также полное оборудование лабораторий для своих школ стоимостью по 100 тысяч долларов.

В прошлом году премия была вручена, в частности, за вклад в развитие оптогенетики - методики исследования работы нервных клеток, которая заключается во внедрении в их мембрану специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение светом. Эта методика позволяет проводить фундаментальные исследования работы механизмов мозга.