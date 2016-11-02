NASA завершило сборку телескопа "Джеймс Уэбб"

Агентство приступило к тестированию телескопа.

NASA приступило к тестированию телескопа "Джеймс Уэбб"

Инженеры и технические специалисты NASA завершили сборку телескопа "Джеймс Уэбб" и приступают к тестированию устройства перед его запуском в 2018 году, сообщается на сайте агентства.

Исследователи планируют провести ряд тестов, которые будут имитировать вибрацию и шум ракеты, в которой телескоп будет направлен на орбиту. Это перемещение является наиболее опасным для телескопа, поскольку может его деформировать и изменить форму зеркала "Джеймса Уэбба" или даже повлиять на его работу.

NASA

Телескоп "Джеймс Уэбб" станет заменой телескопа "Хаббл". Он будет заниматься изучением галактик ранней Вселенной, исследованием образования новых звезд и наблюдением за планетами Солнечной системы. Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили NASA перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года.

Телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".