NASA запустило метеоспутник нового поколения

Спутник позволяет сделать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.
На данный момент спутник следует на орбиту, с которой будет следить за состоянием атмосферы в западном полушарии. На протяжении следующих пяти месяцев спутник проведет в тестовом режиме на орбите, а затем начнет функционировать в полную силу.
Геостационарный спутник GOES-R представляет собой новое поколение космических аппаратов. Его возможности по наблюдению за метеорологическими процессами позволяют делать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.
Go #GOESR! With spacecraft separated & solar arrays deployed, satellite is on its way to boost weather observations: https://t.co/FpLMvoHby4 pic.twitter.com/UL2PjqCOhn— NASA (@NASA) 20 листопада 2016 р.
Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.ZN.UA