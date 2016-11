NASA запустило метеоспутник нового поколения

В США с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель Atlas V с новейшим американским метеорологическим спутником GOES-R, сообщается на сайте NASA

На данный момент спутник следует на орбиту, с которой будет следить за состоянием атмосферы в западном полушарии. На протяжении следующих пяти месяцев спутник проведет в тестовом режиме на орбите, а затем начнет функционировать в полную силу.

Геостационарный спутник GOES-R представляет собой новое поколение космических аппаратов. Его возможности по наблюдению за метеорологическими процессами позволяют делать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.

Go #GOESR! With spacecraft separated & solar arrays deployed, satellite is on its way to boost weather observations: https://t.co/FpLMvoHby4 pic.twitter.com/UL2PjqCOhn