NASA запустило метеоспутник нового поколения

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Спутник позволяет сделать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.

Метеоспутник успешно выведен на орбиту NASA

В США с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель Atlas V с новейшим американским метеорологическим спутником GOES-R, сообщается на сайте NASA

На данный момент спутник следует на орбиту, с которой будет следить за состоянием атмосферы в западном полушарии. На протяжении следующих пяти месяцев спутник проведет в тестовом режиме на орбите, а затем начнет функционировать в полную силу.

Геостационарный спутник GOES-R представляет собой новое поколение космических аппаратов. Его возможности по наблюдению за метеорологическими процессами позволяют делать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.

Go #GOESR! With spacecraft separated & solar arrays deployed, satellite is on its way to boost weather observations: https://t.co/FpLMvoHby4 pic.twitter.com/UL2PjqCOhn — NASA (@NASA) 20 листопада 2016 р.

Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.