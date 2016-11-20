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NASA запустило метеоспутник нового поколения

20 ноября в 11:45

Спутник позволяет сделать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.

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Метеоспутник успешно выведен на орбиту
NASA
В США с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель Atlas V с новейшим американским метеорологическим спутником GOES-R, сообщается на сайте NASA.

На данный момент спутник следует на орбиту, с которой будет следить за состоянием атмосферы в западном полушарии. На протяжении следующих пяти месяцев спутник проведет в тестовом режиме на орбите, а затем начнет функционировать в полную силу.

Геостационарный спутник GOES-R представляет собой новое поколение космических аппаратов. Его возможности по наблюдению за метеорологическими процессами позволяют делать более своевременные и точные прогнозы и предупреждения.

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Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.

По материалам: ZN.UA
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Тэги спутник NASA орбита космос
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