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NASA запускает две миссии по изучению Солнечной системы

5 января в 10:40

Миссии займутся исследованием астероидов.

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NASA запустит две миссии по исследованию астероидов
NASA заявило о запуске двух миссий, которые смогут пролить свет на ранние этапы существования Солнечной системы. Как сообщается на сайте агентства, миссии получили название  Lucy и Psyche и будут запущены в 2021 и 2023 годах соответственно.

Lucy займется изучением Троянских астероидов Юпитера. Предполагается, что он достигнет главной цели в 2025 году, а с 2027 по 2033 год аппарат будет изучать шесть Троянских астероидов. Psyche будет исследовать уникальный металлический астероид, который не был изучен ранее, известный как "16 Психея". Аппарат достигнет астероида в 2030 году.

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Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астероид NASA
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