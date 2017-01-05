NASA запускает две миссии по изучению Солнечной системы

Миссии займутся исследованием астероидов.
Lucy займется изучением Троянских астероидов Юпитера. Предполагается, что он достигнет главной цели в 2025 году, а с 2027 по 2033 год аппарат будет изучать шесть Троянских астероидов. Psyche будет исследовать уникальный металлический астероид, который не был изучен ранее, известный как "16 Психея". Аппарат достигнет астероида в 2030 году.
Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.ZN.UA