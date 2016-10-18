NASA успешно запустило ракету Antares, созданную при участии Украины

Главная конструкция первой ступени ракеты была разработана КБ "Южное".
"Antares создан американской корпорацией Orbital АТК с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий. Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" (Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "РАПИД" (Чернигов) и других", подчеркивается в сообщении.
Украинские специалисты принимали участие в испытаниях ракеты, которые проходили в США.
Lift off! @OrbitalATK's #Antares rocket launches to deliver science & supplies to @Space_Station. Keep watching: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/OIbREmBJg1— NASA (@NASA) 17 жовтня 2016 р.
Ожидается, что грузовой модуль прибудет на МКС в воскресенье, 23 октября.
Ранее сообщалось о том, что ракета Vega, на которую установлен двигатель украинского производства, успешно вывела на орбиту пять спутников.ZN.UA