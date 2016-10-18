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NASA успешно запустило ракету Antares, созданную при участии Украины

18 октября в 10:48

Главная конструкция первой ступени ракеты была разработана КБ "Южное".

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Ракета Antares успешно запущена в космос
NASA
NASA успешно запустило ракету Antares, которая была создана при участии Украины. Ракета доставит на Международную космическую станцию грузовой модуль Cygnus, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.

"Antares создан американской корпорацией Orbital АТК с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий. Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" (Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "РАПИД" (Чернигов) и других", подчеркивается в сообщении.

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Украинские специалисты принимали участие в испытаниях ракеты, которые проходили в США.

Ожидается, что грузовой модуль прибудет на МКС в воскресенье, 23 октября.

Ранее сообщалось о том, что ракета Vega, на которую установлен двигатель украинского производства, успешно вывела на орбиту пять спутников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета NASA орбита сотрудничество
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