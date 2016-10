NASA успешно запустило ракету Antares, созданную при участии Украины

NASA успешно запустило ракету Antares , которая была создана при участии Украины. Ракета доставит на Международную космическую станцию грузовой модуль Cygnus, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.

"Antares создан американской корпорацией Orbital АТК с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий. Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" (Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "РАПИД" (Чернигов) и других", подчеркивается в сообщении.

Украинские специалисты принимали участие в испытаниях ракеты, которые проходили в США.

