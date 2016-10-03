NASA представило видео испытаний робота-шахтера

Робот предназначен для добычи породы в условиях низкой гравитации.

Робот оснащен барабанами с лезвиями для сбора породы скриншот видео

NASA опубликовало видео испытаний второй версии робота RASSOR, предназначенного для добычи пород в условиях низкой гравитации. Видео испытаний робота было опубликовано на YouTube-канале агентства.

Для добычи полезных ископаемых в условиях низкой гравитации не подходят существующие на Земле агрегаты, поэтому для этих целей необходимо разработать принципиально новое устройство. Проект RASSOR посвящен разработке ровера-шахтера, основной задачей которого является не анализ образцов, а сбор грунта и реголита для последующей переработки. Как отмечают представители NASA, такой подход может быть использован, например, для производства топлива для возвращения космического корабля на Землю.

Ровер RASSOR 2.0 оснащен барабанами с лезвиями для сбора породы. Барабаны вращаются в разные стороны, что позволяет собирать образцы породы даже в условиях низкой гравитации. Представленный робот-шахтер сможет работать по 16 часов в сутки и передвигаться по сложной поверхности и возвращаться в рабочее положение, если по какой-то причине перевернется.

Ранее сообщалось о том, что Boeing представил нового крупномасштабного подводного робота,который получил название Echo Voyager. Робот способен полностью автономно плавать под водой на протяжении нескольких месяцев, а его длина составляет 15,5 метров.