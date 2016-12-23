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NASA представило спутниковый снимок снега в Сахаре

23 декабря в 10:58

Снег в пустыне выпал впервые за 37 лет.

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Представлен спутниковый снимок снега в Сахаре
Facebook/Karim Bouchetata
NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть редкое явление – снег в пустыне Сахара. Снимок был опубликован на сайте NASA.

19 декабря этого года снег выпал в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. Снимок снега был сделан с помощью инструмента ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7, который позволил представить изображение в реальном цветовом разрешении.

Последний раз до этого снег в Сахаре выпал в 1979 году.

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NASA

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования. 

По материалам: ZN.UA
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