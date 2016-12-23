NASA представило спутниковый снимок снега в Сахаре

Снег в пустыне выпал впервые за 37 лет.
19 декабря этого года снег выпал в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. Снимок снега был сделан с помощью инструмента ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7, который позволил представить изображение в реальном цветовом разрешении.
Последний раз до этого снег в Сахаре выпал в 1979 году.
Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.ZN.UA