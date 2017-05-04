NASA показало видео пролета Cassini между Сатурном и его кольцами

Станция совершила пролет 26 апреля.

Cassini пролетела между Сатурном и его кольцами 26 апреля NASA

NASA представило видео, которое показывает поверхность Сатурна, какой ее увидела станция Cassini во время первого пролета между планетой и ее кольцами. Как сообщается на сайте NASA , в минутном видео уместился час, во время которого Cassini двигалась по направлению к южному полюсу Сатурна.

В начале ролика можно увидеть вихри на северном полюсе планеты, затем Cassini пролетела над внешними краями урагана шестиугольной формы и вылетела за его пределы.

Планируется, что станция совершит еще 22 пролета между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы планеты.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.