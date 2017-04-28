NASA перенесло первый запуск сверхтяжелой ракеты на 2019 год

Запуск ракеты SLS был запланирован на ноябрь 2018 года.
Решение о переносе запуска, который был запланирован на ноябрь 2018 года, подтвердил в своем письме сотрудник администрации NASA Билл Герстенмайер. "Мы согласны со Счетной палатой США, что ноябрь 2018 года - не лучшая дата готовности ракеты к запуску. Мы находимся в процессе создания новой цели в 2019 году", - заявил он.
Герстенмайер добавил, что новая дата запуска SLS будет оглашена в сентябре. По его словам, причиной переноса пуска ракеты стали проблемы с поставкой модуля для космического корабля Orion. Модуль должны были поставить еще в январе 2017 года, однако европейская сторона задержала передачу комплектующих.
Space Launch System проектируется как самая мощная в мире ракета. Ее перспективное предназначение — обеспечить старт пилотируемой марсианской экспедиции. Первый испытательный полет SLS намечен на 2018 год. Грузоподъемность ракеты планируется на уровне 70 тонн, она будет нести космический корабль Orion в беспилотном режиме. В дальнейшем этот показатель будет увеличен до рекордных 130 тонн.
Как сообщалось, NASA заключило контракт с Aerojet Rocketdyne на возобновление производства двигателей RS-25 для ракет-носителей Space Launch System (SLS).
Стоимость подписанного контракта составляет 1,16 миллиарда долларов, он рассчитан на период с ноября 2015 года по 30 сентября 2024-го.
Четырьмя двигателями этой модели будет оснащена первая ступень ракеты SLS. Три жидкостных ракетных двигателя на кислороде и водороде RS-25 ранее использовались в Space Shuttle.ZN.UA