NASA перенесло первый запуск сверхтяжелой ракеты на 2019 год

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Запуск ракеты SLS был запланирован на ноябрь 2018 года.

Запуск SLS перенесен на 2019 год NASA

NASA приняло решение перенести демонстрационный запуск ракеты Space Launch System (SLS) на 2019 год, сообщает Spacenews.

Решение о переносе запуска, который был запланирован на ноябрь 2018 года, подтвердил в своем письме сотрудник администрации NASA Билл Герстенмайер. "Мы согласны со Счетной палатой США, что ноябрь 2018 года - не лучшая дата готовности ракеты к запуску. Мы находимся в процессе создания новой цели в 2019 году", - заявил он.

Герстенмайер добавил, что новая дата запуска SLS будет оглашена в сентябре. По его словам, причиной переноса пуска ракеты стали проблемы с поставкой модуля для космического корабля Orion. Модуль должны были поставить еще в январе 2017 года, однако европейская сторона задержала передачу комплектующих.

Space Launch System проектируется как самая мощная в мире ракета. Ее перспективное предназначение — обеспечить старт пилотируемой марсианской экспедиции. Первый испытательный полет SLS намечен на 2018 год. Грузоподъемность ракеты планируется на уровне 70 тонн, она будет нести космический корабль Orion в беспилотном режиме. В дальнейшем этот показатель будет увеличен до рекордных 130 тонн.

Как сообщалось, NASA заключило контракт с Aerojet Rocketdyne на возобновление производства двигателей RS-25 для ракет-носителей Space Launch System (SLS).

Стоимость подписанного контракта составляет 1,16 миллиарда долларов, он рассчитан на период с ноября 2015 года по 30 сентября 2024-го.

Четырьмя двигателями этой модели будет оснащена первая ступень ракеты SLS. Три жидкостных ракетных двигателя на кислороде и водороде RS-25 ранее использовались в Space Shuttle.