NASA отложило переход "Юноны" на научные орбиты

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Маневр перехода был запланирован на 19 октября.

Переход "Юноны" на новую орбиту отложен NASA

Команда миссии "Юнона" решила отложить маневр перехода аппарата на 14-дневную орбиту из-за проблем с сжатием топлива. Как сообщается на сайте NASA , этот маневр, называемый сокращение периода, должен был уменьшить орбитальный период "Юноны" вокруг Юпитера с 53,4 до 14 дней.

Ученые установили, что два гелиевых клапана системы сжатия топлива, которые играют важную роль в работе главного двигателя, не открылись сразу же после получения команды. Задержка с открытием составила несколько минут, поэтому исследователи решили отложить переход "Юноны" на новую орбиту, по меньшей мере, на один оборот аппарата вокруг планеты, то есть на 53,4 дня. Следующая подобная возможность представится 11 декабря.

После совершения маневра исследователи планировали уменьшить количество научных инструментов, которые используются аппаратом, но теперь "Юнона" будет использовать все свои научные инструменты до перехода на новую орбиту.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.