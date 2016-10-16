NASA отказалось продлевать контракт с "Роскосмосом" по доставке астронавтов на МКС

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С 2018 года астронавтов на МКС будет доставлять американский космический корабль.

NASA будет самостоятельно доставлять астронавтов на МКС

NASA не будет продлевать контракт с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на борт Международной космической станции после 2018 года, заявил заместитель главы агентства Уильям Герстенмайер.

"Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о продлении контракта на Байконуре. Герстенмайер отметил, что американский пилотируемый корабль, на котором агентство планирует доставлять своих астронавтов на МКС, будет готов в запланированный срок.

Ожидается, что первый полет на пилотируемом корабле американского производства астронавты осуществят в 2017 году.

Разработкой пилотируемых космических кораблей занимаются одновременно две компании: SpaceX и Boeing. SpaceX уже испытала пилотируемый космический корабль Crew Dragon в режиме висения. На время проведения испытаний корабль был подвешен на тросах над стартовой площадкой. В общей сложности в режиме висения Dragon 2 пробыл пять секунд. За это время двигатели сумели развить тягу чуть больше 14 тонн. Ранее SpaceX проводила огневые испытания двигателей на корабле, а также его управляемость в режиме висения.