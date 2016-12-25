NASA опубликовало снимок Западной Европы из космоса

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На снимке можно увидеть огни городов Англии, Бельгии и Нидерландов.

Астронавты МКС сделали снимок Западной Европы ночью

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью. Снимок был сделан астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции , 28 ноября и опубликован на сайте NASA.

В правом верхнем углу снимка можно увидеть огни городов Англии, в центре снимка расположился Париж, а в правой части изображения – города Бельгии и Нидерландов.

NASA

В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.