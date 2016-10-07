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NASA опубликовало снимок урагана "Мэтью" с борта МКС

7 октября в 11:33

Астронавты агентства следят за развитием и движением урагана.

NASA
NASA представило снимок урагана "Мэтью"
NASA представило снимок мощного урагана "Мэтью", который уже унес жизни более 300 человек. Как сообщается на сайте NASA, астронавты агентства следят за движением урагана с тех пор, как он достиг Карибского моря и начал движение по направлению к Флориде.

Представленный снимок был сделан членом 49 экипажа к Международной космической станции Кэтлин Рубинс.

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NASA

На странице МКС в Twitter также было опубликовано видео движения "Мэтью".

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося урагана "Мэтью". В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения об принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

Стихия уже унесла жизни не менее 339 человек в бассейне Карибского моря.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ураган NASA МКС
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