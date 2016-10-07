NASA опубликовало снимок урагана "Мэтью" с борта МКС

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Астронавты агентства следят за развитием и движением урагана.

NASA представило снимок урагана "Мэтью"

NASA представило снимок мощного урагана "Мэтью" , который уже унес жизни более 300 человек. Как сообщается на сайте NASA , астронавты агентства следят за движением урагана с тех пор, как он достиг Карибского моря и начал движение по направлению к Флориде.

Представленный снимок был сделан членом 49 экипажа к Международной космической станции Кэтлин Рубинс.

NASA

На странице МКС в Twitter также было опубликовано видео движения "Мэтью".

Station cameras captured new views today of massive Hurricane Matthew. Matthew was moving through the Bahamas as a Category 4 hurricane. pic.twitter.com/ARD2odlCcQ — Intl. Space Station (@Space_Station) 6 жовтня 2016 р.

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося урагана "Мэтью". В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения об принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

Стихия уже унесла жизни не менее 339 человек в бассейне Карибского моря.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.