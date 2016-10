NASA опубликовало снимок урагана "Мэтью" с борта МКС

NASA представило снимок мощного урагана "Мэтью" , который уже унес жизни более 300 человек. Как сообщается на сайте NASA , астронавты агентства следят за движением урагана с тех пор, как он достиг Карибского моря и начал движение по направлению к Флориде.

Представленный снимок был сделан членом 49 экипажа к Международной космической станции Кэтлин Рубинс.

На странице МКС в Twitter также было опубликовано видео движения "Мэтью".

Station cameras captured new views today of massive Hurricane Matthew. Matthew was moving through the Bahamas as a Category 4 hurricane. pic.twitter.com/ARD2odlCcQ