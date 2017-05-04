NASA опубликовало снимок северного полюса Энцелада

Снимок был сделан на расстоянии 32 тысяч километров от поверхности спутника Сатурна.

Cassini сделала снимок северного полюса Энцелада NASA

Станция Cassini передала на Землю снимок, на котором можно увидеть северный полюс Энцелада шириной 504 километра, сообщается на сайте NASA

На северном полюсе спутника Сатурна можно увидеть множество кратеров, что свидетельствует о том, что он не обновлялся на протяжении довольно долгого периода времени. Вместе с тем, южный полюс Энцелада отличается геологической активностью, наиболее заметной в районе трещин, которые известны под названием "тигровые полосы".

Cassini сделала снимок еще 27 ноября, но NASA опубликовало его только сейчас.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.